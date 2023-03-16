Тренер «Пари НН» Горлов прокомментировал вылет команды из Кубка России

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ростовом» (0:1) в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Обидное для нас поражение. Снова пропустили гол от «Ростова» после стандарта, причем момент, который привел к этому голу, был нелогичным. В целом же получилась равная игра, которая проходила с переменным успехом. Тяжело было их прессинговать, так как Песьяков у «Ростова» действует в обороне как одиннадцатый полевой игрок.

Кубковый матч назначили на сегодня. До следующей игры оставалось менее 72 часов. Поэтому мы постарались дать равную нагрузку ряду футболистов. Если бы мы этого не сделали, то они бы просто не успели восстановиться к важному матчу с московским «Торпедо», — цитирует Горлова пресс-служба клуба.