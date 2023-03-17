Тен Хаг — о голе Рашфорда: на таком уровне, надо реализовывать один из двух моментов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об очередном голе нападающего Маркуса Рашфорда, который стал победным в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом» (1:0). «Манчестер Юнайтед» прошёл в следующую стадию турнира со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

«Наша команда создавала моменты. У Рашфорда и до гола были шансы. Он упустил несколько возможностей, но сохранил уверенность, он продолжал стараться и получил свою награду. Все хорошие нападающие знают, что нельзя реализовывать каждый голевой шанс, но на таком уровне вы не создаёте пять или шесть моментов за игру, поэтому один из двух должен быть реализован», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Рашфорд провёл 43 матча за «МЮ» во всех турнирах текущего сезона, забил в них 27 голов и отдал семь голевых передач.