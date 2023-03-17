«Байер» уверенно обыграл «Ференцварош» Черчесова и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 17 марта, состоялся ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером». Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.
Через три минуты после стартового свистка Мусса Диаби открыл счёт в матче. Он начал рывок с центра поля, использовав оперативный простор, оторвался от защитника и оказался в штрафной, откуда пробил в угол ворот мимо вышедшего вратаря.
В конце второго тайма Амин Адли укрепил преимущество «фармацевтов». Диаби прорвался по правому флангу и выполнил передачу на Адли, который в касание пробил с левой ноги в правый угол — мяч влетел в сетку с рикошетом от штанги.
Встреча, которая прошла в Леверкузене, завершилась со счётом 2:0 в пользу немецкого клуба. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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