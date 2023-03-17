«Рома» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

В Сан-Себастьяне (Испания) завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором местный «Реал Сосьедад» принимал римскую «Рому». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Хозяева поля доигрывали матч вдесятером — за вторую жёлтую карточку с поля был выдворен нападающий испанского клуба Карлос Фернандес.

Первый матч между командами закончился со счётом 2:0 в пользу римлян. Таким образом, итальянский клуб оформил себе путёвку в четвертьфинал Лиги Европы.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы состоится 17 марта в Ньоне. В тот же день пройдёт и жеребьёвка полуфинальных пар турнира.

Путёвки в четвертьфинал турнира ранее оформили «Юнион» (Бельгия), «Севилья» (Испания), «Ювентус» (Италия) «Байер» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Фейеноорд» (Нидерланды).