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Девушка Роналду рассказала, как пережила трагедию со смертью новорождённого сына

Девушка Роналду рассказала, как пережила трагедию со смертью новорождённого сына
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Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, что чувствовала после смерти новорождённого сына.

«На меня подписаны более 40 миллионов человек. Но никто не знает, что я чувствую. В этом году я пережила лучший и худший моменты своей жизни в одно мгновение… Жизнь трудна, но жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильной.

Криштиану очень воодушевил меня продолжать заниматься своими делами. Он сказал: «Джо, продолжай жить своей жизнью, это пойдёт тебе на пользу». Сейчас мой приоритет – моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна», – сказала Родригес в трейлере документального сериала «Я – Джорджина».

Напомним, трагедия произошла в апреле 2022 года. Джорджина Родригес и Роналду ждали близнецов, но выжила только девочка.

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