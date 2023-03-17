Девушка Роналду рассказала, как пережила трагедию со смертью новорождённого сына

Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, что чувствовала после смерти новорождённого сына.
«На меня подписаны более 40 миллионов человек. Но никто не знает, что я чувствую. В этом году я пережила лучший и худший моменты своей жизни в одно мгновение… Жизнь трудна, но жизнь продолжается. У меня есть причины двигаться дальше и быть сильной.
Криштиану очень воодушевил меня продолжать заниматься своими делами. Он сказал: «Джо, продолжай жить своей жизнью, это пойдёт тебе на пользу». Сейчас мой приоритет – моя семья и мои дети. Я очень счастлива и очень благодарна», – сказала Родригес в трейлере документального сериала «Я – Джорджина».
Напомним, трагедия произошла в апреле 2022 года. Джорджина Родригес и Роналду ждали близнецов, но выжила только девочка.
Роналду после поражения пнул бутылку под крики «Месси!»
- 17 марта 2023
-
08:01
-
07:17
-
07:14
-
07:05
-
07:02
-
06:24
-
06:10
-
05:39
-
05:32
-
04:04
-
03:52
-
03:51
-
03:40
-
03:01
-
02:46
-
02:02
-
01:51
-
01:24
-
01:19
-
01:13
-
00:58
-
00:49
-
00:45
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:38
-
00:27
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09
- 16 марта 2023
-
23:58
-
23:55