Фернандеш: Смородская хотела, чтобы я отказался от денег из зарплаты из-за обменного курса

Бывший футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал слова экс-президента железнодорожников Ольги Смородской. Ранее в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу» Смородская рассказала, что Фернандеш выпивал и пропускал тренировки.

«Был период в моём втором сезоне, когда я играл только в матчах Лиги Европы, всегда был доступен, но сидел на скамейке запасных. Не потому что я не хотел — решение тренера.

Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал «нет». Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что-то подозрительное. В конце концов Ольга должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов.

То, что я оставил в «Локомотиве», осталось там в виде титулов и достижений, и большая часть этого была после того, как она ушла. Это не совпадение. Тот факт, что она всё ещё говорит обо мне спустя столько лет, забавен и печален одновременно», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Фернандеш выступал в «Локомотиве» в период с 2014 по 2019 год. В составе команды он стал чемпионом России (2017/2018) и обладателем Кубка России (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019).