Колыванов: не думаю, что Кубок России не нужен «Зениту». Они хотят выигрывать всё

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о победе бело-голубых над «Зенитом» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов). Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Динамо» победило соперника — 5:4. По мнению Колыванова, «Зенит» уступил не потому, что считает Кубок второстепенным турниром, а из-за достойного сопротивления от «Динамо».
«Это не сенсация. У «Динамо» достойная команда с хорошим подбором футболистов. Да и «Зенит» играл без Малкома, Барриоса, других лидеров. Плюс быстро пропустили. «Динамо» старалось играть на удержание, но в конце первой половины пропустило. Во втором тайме игра вышла равной. А серия пенальти – это лотерея. По игре два достойных соперника.
Не думаю, что этот трофей не нужен «Зениту». Они хотят побеждать всегда. С их составом, с их ресурсами – они хотят выиграть всё. Понятно, что не всегда это может получаться. Как вчера. Отдадим должное «Динамо».
Думаю, Кубок всё так же интересен, несмотря на вылет «Зенита». Кто-то хочет видеть «Динамо» в финале, кто-то ЦСКА. Есть «Спартак», «Краснодар». Так что всё в порядке.
Эпизод с судейством? Знаете, сложный момент. Казалось, Клаудиньо убирал ногу. Но касание было. Не понимаю их трактовок. Мнение большинства, что пенальти был», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».
- 17 марта 2023
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