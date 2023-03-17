Ришарлисон: думаю, что меня знают вся Бразилия и весь мир. Хочу быть примером для людей

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон высказался о нахлынувшей на него волне популярности после чемпионата мира 2022 года в Катаре, на котором один из его забитых мячей был признан лучшим голом мундиаля. Форвард признался, что всегда мечтал о признании со стороны простых людей, и заявил, что старается помогать им, потому что этому его учила семья.

«Я всегда мечтал об этом, о признании со стороны народа Бразилии, и этот момент наступил. Думаю, что меня знает вся Бразилия, меня знает весь мир, и это делает меня счастливым. Я много боролся, чтобы добиться этого, но это произошло и благодаря чемпионату мира. Он мне очень помог. Турнир, который я провёл, гол, который был признан лучшим на чемпионате мира. Думаю, что именно в этот момент люди начали лучше меня узнавать.

Я могу быть примером для многих людей. Я очень активен в общественных делах. Помогаю многим людям. Я делаю то, что в наши дни делают немногие. Думаю, именно поэтому я нравлюсь им, особенно бразильцам. Я буду продолжать помогать, потому что не хочу быть просто футболистом. За пределами поля хочу быть приятным человек, хочу нравиться людям. Это то, чего хочет моя семья и чему меня всегда учил мой отец — идти по пути добра. И это меня тоже радует», — приводит слова Ришарлисона официальный сайт ФИФА.

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