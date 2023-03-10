У звезды сборной Бразилии проблемы в клубе. Почему у Ришарлисона накипело

Нападающий «Тоттенхэма» сделал ряд громких заявлений. Ришарлисон открыто выразил недовольство действиями главного тренера Антонио Конте. Футболист высказал всё это в интервью бразильскому каналу TNT Sports. Кстати, вопросы задавал репортёр Фред Калдейра, который известен своими усами. Из-за них Юрген Клопп сравнивал журналиста с Пабло Эскобаром. А после победы «Челси» в Лиге чемпионов Жоржиньо сбрил усы этому журналисту из-за спора.

Что касается заявлений Ришарлисона, то частично они уже появлялись в новостной ленте «Чемпионата». Но тут имеет смысл опубликовать полный перевод интервью, чтобы прочувствовать степень недовольства нападающего, который появился против «Милана» лишь на 70-й минуте (а с 77-й «Тоттенхэм» остался в меньшинстве).

Ришарлисон Фото: Кадр из трансляции

Что же конкретно сказал Ришарлисон?

– Представляю, какие у вас ощущения. Подавлены?

– Да уж. Мы выбыли из крупнейшего клубного соревнования. Мы не можем так играть, когда нам требуется забить. Должны идти в атаку. Особенно во втором тайме. У меня сейчас не так много слов. Теперь у нас осталась только борьба в АПЛ. Я должен не много говорить, а прийти завтра пораньше на тренировку. У нас в следующем туре «Форест».

– Насколько вам не хватает игры в основе?

– Я этого тоже не понимаю. Чувствую себя хорошо, наступил хороший период, мы обыграли «Вест Хэм» и «Челси» (в тех матчах Ришарлисон выходил в стартовом составе. – Прим. «Чемпионата»). И вдруг меня посадили на скамейку и выпустили лишь на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Но не получил ответа. За день до матча с «Миланом» тренер попросил меня пройти тест в зале. Сказал, что если всё будет хорошо, то я сыграю. И вот наступил матч, а он оставил меня в запасе. Такие вещи просто невозможно понять.

– Тренер как-то объяснил?

– Ничего не сказал. Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть. Мне не хватает времени на поле.

Этот сезон, простите за выражение, – просто дерьмо, потому что я вообще не получаю минут. Да, мне и травма тоже мешала, но когда я выхожу играть, то посвящаю этому всю жизнь. У меня были два хороших матча, особенно с «Челси», против которого я отыграл 90 минут. Мы победили… Наверное, мне не стоит больше говорить, но считаю, что заслуживаю играть. Хотя плакать не собираюсь.

– Сейчас вы сфокусированы на том, чтобы удачно завершить сезон?

– Осталось около 20 матчей. Может, 18 или сколько там?

– 12 туров.

– Значит, 12. Сфокусирован на этих матчах. Хочу забить максимально сколько возможно. Я дорого обошёлся клубу, но не соответствовал этому на поле. Да, меня немного отвлекали травмы, но и порой мне недоставало возможности играть. Сейчас время идти домой, отдохнуть и прийти на тренировку пораньше. Посмотрим, поставят ли меня в основу в следующем матче.

Ришарлисон Фото: Naomi Baker/Getty Images

А что у Ришарлисона по статистике?

У бразильца 0 голов в 17 турах АПЛ. Выглядит дико для футболиста, которого купили за € 58 млн. Его этим летом хотели приобрести у «Эвертона» многие клубы, но трансфер состоялся именно в «Тоттенхэм». Теперь в Англии прикалываются, что чуть ли не у голкиперов больше голов в этом сезоне, чем у Ришарлисона.

Если начинать чуть углубляться, то статистика оказывается не такой ужасной (хотя всё равно грустной). И дело не в том, что у него есть два ассиста в чемпионате или два гола в ЛЧ. Важнее, что Ришарлисон в 10 из 17 туров АПЛ появлялся лишь на замену во втором тайме. А полностью провёл лишь один матч в этом чемпионате Англии. Всего же отыграл 660 минут.

Если посмотреть на ожидаемые голы (xG), то ситуация не выглядит катастрофичной. Должен был забивать 2,1 гола. Примерно такой же показатель (1,8) у Перишича, который тоже не реализовал ни один из своих моментов. Если взять цифры по продвижению мяча (в том числе за счёт ведения и пасов) в среднем на 90 минут, то Ришарлисон уступает другому вингеру Кулушевски, а вот с Соном у них примерно одинаковые показатели.

Как дела у Конте после вылета из Лиги чемпионов?

Нужно понимать, что в последнее время у «Тоттенхэма» плохо складываются дела ещё и в АПЛ. После паузы на ЧМ-2022 лондонский клуб так же часто побеждает, как и теряет очки (5 побед, 1 ничья, 4 поражения). То есть 53% от возможных очков за этот период. Плохой темп для команды, которая претендует на топ-4. В результате по потерянным очкам «Ливерпуль» уже догнал «Тоттенхэм», а «Ньюкасл» выше обоих. Команда Конте не выглядит фаворитом в борьбе за четвёртое место.

На этом фоне вылет из Лиги чемпионов и открытый конфликт с одним из футболистов выглядит поводом для увольнения тренера. Sky Sports сообщает, что рассматриваются такие варианты на замену, как Маурисио Почеттино (без клуба), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Луис Энрике (без клуба), Томас Тухель (без клуба), Марку Силва («Фулхэм») и Томас Франк («Брентфорд»). Однако, вероятно, речь идёт о смене тренера не сейчас, а летом.

Антонио Конте Фото: Paul Harding/Getty Images

Конте на вопрос об отставке ответил дежурной фразой, что у него контракт до конца сезона, но его могут уволить и раньше. Сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» ищет ещё и нового спортивного директора, потому что Фабио Паратичи из-за расследований по «Ювентусу» может столкнуться с дисквалификацией на 30 месяцев, которая будет распространяться в том числе на Англию. Кроме того, вероятно, что из клуба уйдёт и Кейн.

The Telegraph сообщает, что клуб может столкнуться с большими изменениями. И при этом отмечается, что уход Конте неизбежен (скорее всего, по итогам сезона, но, возможно, и раньше), а Ришарлисона, вероятно, оштрафуют за резкие высказывания.