Мухин — о диете Карпина: ни в чём себе не отказывал — а тебе кучу всего отрезают. Тяжело

Бывший защитник «Ростова» Александр Мухин рассказал о режиме питания и других особенностях режима под руководством Валерия Карпина. По словам футболиста, до «Ростова» у него никогда не измеряли жировую массу.

«Я приехал в основу «Ростова» и стал другим человеком. Узнал всё о профилактике для здоровья, питании, сне. Этого не объясняют и в московских школах, а до регионов это точно не доходит. В Европе дети знают, что можно есть, что нельзя, соблюдают режим, а у нас узнают только в 17-19 лет.

Что удивило больше всего? Сахар, мучное исключены. Жирное, жареное — тоже. Соки только свежевыжатые, а лучше пить только воду. Стали измерять жировую — а я вообще не знал, что она у меня есть. Максимум в молодёжке и «Казанке» проверяли вес — и то я не понимал, какой он должен быть. В «Локо» игровым весом считались 78 килограммов, и были серьёзные травмы.

Серьёзно ли я сбросил вес в «Ростове»? До 73 — испанцы меня полностью проверили и постановили, что вес должен быть таким. Когда начал набирать мышечную, стал рабочим вес 74,5-75. Но сперва серьёзно скидывал жировую, мало ел. Доходило до 72.

А это ведь сборы, нагрузки. Тяжело и морально: тебе 19 лет, ты ни в чём себе не отказывал — а тебе кучу всего отрезают. Оставляют полезный белок, салаты, рис-гречку. Какое-то время я жил вообще без углеводов», — приводит слова Мухина Sport24.