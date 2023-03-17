В «Монако» сообщили, что отпустят Головина в расположение сборной России

Пресс-атташе футбольного клуба «Монако» Жюльен Кревелье подтвердил информацию, что российский полузащитник команды Александр Головин сыграет за сборную России в мартовских матчах, монегаски отпустят игрока в расположение национальной команды.

«Головин сыграет за сборную России. Клуб его отпустил», — приводит слова Кревелье Sport24.

26-летний Головин попал в окончательную заявку сборной России на мартовские матчи с Ираном в Тегеране 23 марта и Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Полузащитник сыграл за «Монако» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Головин наравне с полузащитником «Торино» Алексеем Миранчуком — единственные легионеры, вызванные в сборную России.