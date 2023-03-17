Обухов: у «Спартака» есть преимущество, что они сыграли уже больше игр в весенней части

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится завтра, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 мск.
«Все нюансы раскрывать не буду. «Спартак» — команда очень хорошая, сыгранная. За зиму они очень прибавили. Плюс у них есть преимущество, что они сыграли уже больше игр в весенней части, чем мы. Поэтому, возможно, они в более оптимальной форме. Но тут нам поможет наше поле. Надеюсь на хороший удачный матч.
Будем настраиваться на победу? Естественно, другого варианта у нас нет», — сказал Владимир Обухов в интервью клубной пресс-службе.
«Спартак» (40) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (28) находится на восьмой строчке.
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