Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обухов: у «Спартака» есть преимущество, что они сыграли уже больше игр в весенней части

Обухов: у «Спартака» есть преимущество, что они сыграли уже больше игр в весенней части
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится завтра, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 мск.

«Все нюансы раскрывать не буду. «Спартак» — команда очень хорошая, сыгранная. За зиму они очень прибавили. Плюс у них есть преимущество, что они сыграли уже больше игр в весенней части, чем мы. Поэтому, возможно, они в более оптимальной форме. Но тут нам поможет наше поле. Надеюсь на хороший удачный матч.

Будем настраиваться на победу? Естественно, другого варианта у нас нет», — сказал Владимир Обухов в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак» (40) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (28) находится на восьмой строчке.

Новость по теме
Тренер «Оренбурга» Личка поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023