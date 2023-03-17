Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это один из лидеров нашего футбола». Семак рассказал, чем ЦСКА опасен для «Зенита»

«Это один из лидеров нашего футбола». Семак рассказал, чем ЦСКА опасен для «Зенита»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ожидает от московского ЦСКА в предстоящем матче Российской Премьер-Лиги между командами.

«Чем опасен нынешний ЦСКА? Контратаками. Против нас многие так играют — стараются переходить в быстрые контратаки после потери мяча. Плюс команда неплохо обороняется, после нас они на втором месте по количеству допущенных моментов у своих ворот. Это крепкая команда, которая хорошо обороняется, очень хорошо убегает в быстрые атаки, да и уровень исполнителей у них тоже очень высокий. Это один из лидеров нашего футбола, поэтому матч будет интересным», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве 19 марта в матче 20-го тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Зенит» страдает без Барриоса. А впереди у чемпиона — ЦСКА «Зенит» страдает без Барриоса. А впереди у чемпиона — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023