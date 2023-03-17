«Это один из лидеров нашего футбола». Семак рассказал, чем ЦСКА опасен для «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ожидает от московского ЦСКА в предстоящем матче Российской Премьер-Лиги между командами.

«Чем опасен нынешний ЦСКА? Контратаками. Против нас многие так играют — стараются переходить в быстрые контратаки после потери мяча. Плюс команда неплохо обороняется, после нас они на втором месте по количеству допущенных моментов у своих ворот. Это крепкая команда, которая хорошо обороняется, очень хорошо убегает в быстрые атаки, да и уровень исполнителей у них тоже очень высокий. Это один из лидеров нашего футбола, поэтому матч будет интересным», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве 19 марта в матче 20-го тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.