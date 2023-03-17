Шавло: не исключено, что в матче с «Оренбургом» гол Соболева снова могут отменить

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра пройдёт 18 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге. По мнению функционера, не стоит исключать сценарий, при котором гол Александра Соболева в очередной раз не будет засчитан.

«Думаю, «Спартак» подойдёт в хорошем настроении к матчу с «Оренбургом». Поле будет нормальным, искусственным. Красно-белым надо набирать очки, чтобы не отстать от «Зенита».

Не отменят ли в очередной раз гол Соболева? Сложно предположить. Надо рассчитывать на нормальное судейство. В каждой игре что-то случается. Не исключён и гол Соболева, который отменят. Всё может быть. Надо говорить не только с главными арбитрами, но и с теми, кто сидит на VAR. Они должны выработать одну методику. Если даёшь бороться, то придерживайся этой игры. Если за каждое касание свистеть, то это другой метод. VAR должны всё видеть и сигнализировать. С другой стороны, не все знают, что может делать VAR, а что нет. Поэтому, в определённых моментах судьям тяжело. Непонятно, когда явное нарушение, но главного арбитра не зовут смотреть момент. Футбольным людям надо сесть вместе с арбитрами и подумать, к чему приучать футболистов. Раньше же были встречи с судьями», — приводит слова Шавло Metaratings.