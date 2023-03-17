Левандовски: все хотят подражать Гвардиоле и его «тике-таке», но «Ман Сити» так не играет

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о стиле игры «тики-така», заявив, что в современном футболе важнее уметь адаптироваться и перестраивать тактику во время матча.

«Футбол постоянно меняется. 10 лет назад все команды хотели играть в «тики-таку». Теперь многие стали лучше на тактическом уровне, они лучше готовятся и действуют в защите, меняя свою тактику во время матча.

Важно адаптироваться к изменениям и сделать шаг вперёд, а не пытаться играть в одном стиле, если у вас нет подходящих для этого игроков. Все хотят подражать Пепу из «Барселоны». Сейчас, если вы посмотрите на «Манчестер Сити», вы поймёте, что они так больше не играют», — приводит слова Левандовского «твиттер» Som I Serem FCB.

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