Масалитин: я бы поспорил насчёт формы Чалова. На данный момент Тюкавин играет ярче

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на непопадание Фёдора Чалова в основной состав сборной России.

«Чалова не вызвали в сборную, хотя сейчас он в хорошей форме? Я бы поспорил насчёт его формы. Фёдор очень неважно выглядит в схеме с двумя нападающими, которую в последнее время использует в ЦСКА Федотов. Видимо, Карпин посчитал, что Тюкавин сейчас находится в более оптимальном состоянии. Костю действительно надо было вызывать, он заслужил это своей игрой. Не знаю, будет ли он проходить в состав, но на данный момент он играет ярче Чалова.

Когда Чалов является единственным нападающим на поле и все на него играют, он знает, что делать. А в схеме с двумя нападающими он потерялся. Ему надо продолжать тренироваться, и при должном отношении он получит свой шанс. Возможно, невызов Чалова в сборную даже пойдёт на пользу. Он получит необходимую паузу, приведёт свои мысли и физическое состояние в норму», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.