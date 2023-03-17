Хаджи: если безобразие продолжится, встреча «Спартака» с судьями — бесполезная затея

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал встречу красно-белых с представителями судейского комитета.

«Арбитры совершают на удивление странные ошибки: то боковой судья поднимает флажок раньше времени, то VAR не вмешивается, когда требуется. Карасёв сам сказал: «Если бы видеоассистент сказал, что надо назначить пенальти, то я бы пошёл к монитору». То есть один даёт свисток раньше времени, второй говорит, что поставил бы пенальти, если об этом сказал VAR. Это что за безобразие? Если так и будет продолжаться, то все эти встречи – бесполезная затея. Надо навести порядок в самом судействе. Не только же «Спартак» страдает от судейских решений, но и другие команды тоже.

Когда я работал, судьи получали не так много денег и были подозрения, что кто-то их стимулирует. А сейчас они получают достаточно, по 150 тысяч за игру – даже если две игры в месяц отсудить, то это очень хорошие деньги. И говорить о судействе в пользу какой-то команды неправильно: бардак в самом судейском корпусе», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.