Мэр Набережных Челнов: оцениваем, сколько будет стоить реконструкция нашего стадиона

Мэр Набережных Челнов и президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев рассказал о планах по обновлению домашней арены команды.

«Занимаемся предпроектной работой, оцениваем, сколько это будет стоить. Пока окончательного проекта нет. Как только он появится – оценим сумму и тогда уже примем решение. Вероятно, что проект покажем и опубликуем, чтобы жители города знали и понимали, к чему мы идём.

Мы давным-давно открытые. Если все знают программу «Наш двор», то тут тем более. Стадион «КАМАЗ» – это намоленное место, здесь команда играла в высшей лиге. Всё будем обсуждать с болельщиками», — приводит слова Магдеева Metaratings.

Отметим, что матч 23-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 «КАМАЗ» – «Рубин» состоится 18 марта в Набережных Челнах.