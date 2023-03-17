Мэр Набережных Челнов: оцениваем, сколько будет стоить реконструкция нашего стадиона
Поделиться
Мэр Набережных Челнов и президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев рассказал о планах по обновлению домашней арены команды.
«Занимаемся предпроектной работой, оцениваем, сколько это будет стоить. Пока окончательного проекта нет. Как только он появится – оценим сумму и тогда уже примем решение. Вероятно, что проект покажем и опубликуем, чтобы жители города знали и понимали, к чему мы идём.
Мы давным-давно открытые. Если все знают программу «Наш двор», то тут тем более. Стадион «КАМАЗ» – это намоленное место, здесь команда играла в высшей лиге. Всё будем обсуждать с болельщиками», — приводит слова Магдеева Metaratings.
Отметим, что матч 23-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 «КАМАЗ» – «Рубин» состоится 18 марта в Набережных Челнах.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:50
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:21
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
20:02
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:05
-
18:52
-
18:45
-
18:37
-
18:34
-
18:26
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
17:52
-
17:50
-
17:37
-
17:30
Партнерский контент