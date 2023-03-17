Президент «КАМАЗа»: договорняка с «Рубином» не будет! У нас борьба за Кубок Эчпочмака

Мэр Набережных Челнов и президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев заявил, что команда будет играть только на победу в предстоящем матче Первой лиги с «Рубином». Функционер подчеркнул, что дерби с клубами из Татарстана имеют для «КАМАЗа» особое значение.

«Не «ляжет» ли «КАМАЗ» под главный клуб Татарстана, который хочет вернуться в РПЛ? Это не в характере команды: у нас достойные тренеры и игроки. Никакого договорняка не будет! Парни свои цели понимают. Постараемся показать на своём поле достойный футбол. Дерби – это событие, тем более у нас идёт борьба за Кубок Эчпочмака. «КАМАЗ», «Рубин», «Нефтехимик» – очные матчи татарстанских клубов всегда принципиальны. Это здоровое соперничество городов и спортивный праздник для Набережных Челнов. Стадион в субботу будет более чем под завязку: ожидаем спрос на лишний билетик», — приводит слова Магдеева Metaratings.

Отметим, матч 23-го тура Первой лиги сезона-2022/2023 «КАМАЗ» – «Рубин» состоится 18 марта в Набережных Челнах.