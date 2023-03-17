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Шейх Джассим предложит за «Манчестер Юнайтед» € 6,85 млрд — Sky Sports

Шейх Джассим предложит за «Манчестер Юнайтед» € 6,85 млрд — Sky Sports
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Представители шейха Джассима бин Хамад Аль Тани в ближайшее время сделают новое предложение семье Глейзеров о покупке «Манчестер Юнайтед». Речь идёт о сумме в € 6,85 млрд. Об этом сообщает Sky Sports.

Представители Аль Тани уже провели переговоры с представителями «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что шейх намерен приобрести полный пакет акций английского клуба, а также списать его долги. Он также намерен тратить всю прибыль клуба на его нужды и готов профинансировать обновление «Олд Траффорд» и базы команды в Кэррингтоне.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров намерена продать клуб до летнего трансферного окна, хотя изначально сделку планировали закрыть до апреля. Однако бизнесмены не получили достойного предложения.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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