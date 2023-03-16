Делегация шейха Катара посетила «Олд Траффорд» и обсудила приобретение «Манчестер Юнайтед»

Представители катарского шейха Джассима бин Хамад Аль Тани сегодня, 16 марта, посетили «Олд Траффорд» и обсудили покупку «Манчестер Юнайтед» с представителями клуба, сообщает The Sun.
Отмечается, что обсуждения с делегацией Катара были конструктивными. Заявка шейха на покупку 100 % акций «Юнайтед» имеет большую поддержку. Сообщается, что Аль Тани собирается предложить семье Глейзеров за «МЮ» более € 5,5 млрд, а также списать долги клуба и профинансировать модернизацию «Олд Траффорд» и базы в Кэррингтоне.
Сегодня в Манчестере от имени катарской стороны присутствовали президент Nine Two Foundation Шахзад Шахбаз и управляющий директор Bank of America Ясир Шах. Их сопровождали несколько юристов из международной юридической фирмы Macfarlanes. Официальные лица, представляющие шейха Катара, встретились с сотрудниками различных отделов, включая футбольный, финансовый и коммерческий. Также им устроили экскурсию по «Олд Траффорд» и тренировочной базе Кэррингтона.
Игроки «МЮ» обнимаются с фанатами после победы в Кубке Лиги:
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