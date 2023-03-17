Колыванов: «Урал» и «Динамо» любят играть в созидательный футбол. Команды могут удивить

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые встретятся с «Уралом».
«С приходом Гончаренко «Урал» однозначно очень сильно прибавил: 16 матчей без поражений. «Динамо» выиграло у «Зенита» – находится на подъёме. Как мне кажется, матч должен получиться интересным. Две команды, которые любят играть в созидательный футбол. У «Динамо» очень хорошая молодёжь, которая прогрессирует и старается выполнять задачи, которые от них требуют. «Урал» – это команда, которая показывает очень качественную игру во всех линиях. Всем соперникам очень сложно с ним играть. Хочется получить много эмоций от матча.
Не сказал бы, что кто-то является фаворитом. Обе команды сейчас могут удивить. Наверное, «Динамо» по комплектации игроков выше, чем «Урал», – сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 17 марта 2023
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