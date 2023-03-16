«Урал» — «Динамо». Гончаренко рад таким встречам

18 марта состоится матч 20-го тура РПЛ «Урал» – «Динамо» Москва. Начало – в 14:15 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.45. Успех москвичей оценивается аналитиками коэффициентом 2.77. Поставить на ничью предлагают за 3.55.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» Москва 18 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Урал» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» Москва (18.03.2023)

Второй круг чемпионата России по футболу набирает обороты. В ближайший уикенд состоится 20-й тур, а в первый игровой день пройдут четыре матча. Сейчас нас интересует встреча в Екатеринбурге, где на одноимённом стадионе местный «Урал» примет московское «Динамо». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:15 мск.

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко продолжает демонстрировать поразительную стабильность. Белорусский тренер не просто вытащил команду со дна ещё в конце первого круга, но и продолжает подниматься с ней по турнирной таблице. Екатеринбуржцы находятся всего в двух победах от первой шестёрки и тот же отрыв имеют от зоны вылета.

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Президент клуба Григорий Иванов не перестаёт раздаривать комплименты игре команды и работе тренера. Это и неудивительно – в 16 матчах во всех турнирах подряд оранжево-чёрные не знают горечи поражений, а в РПЛ данная серия насчитывает девять игр. В новом году хозяева дважды не проиграли «Ростову» и «Спартаку», пусть последним и не без везения.

Стоит отметить, что у «Урала» действительно появился необходимый баланс. Он мало пропускает – всего 30 голов в чемпионате, что является лучшим показателем среди команд за пределами первой шестёрки. В то же время нападение тоже стало радовать эффективностью, ведь голевая серия равна уже 12 встречам.

Не раз отмечалось, что нападающие «Урала» хорошо действуют в завершении. Алексей Каштанов по-прежнему является лучшим бомбардиром с семью голами в активе, а Эрик Бикфалви оправился от травмы. Однако с недавних пор в бомбардирскую гонку вклинился и Рай Влут – голландец забил три гола в четырёх последних матчах.

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Защите «Динамо» точно есть чего опасаться. Молодая связка Сабы Сазонова и Роберто Фернандеса в центре всё ещё выглядит максимально перспективно, но надёжности ей не хватает. Ошибок много, а за 12 последних матчей бело-голубые смогли всего раз оставить свои ворота в неприкосновенности – в позапрошлом туре с «Крыльями Советов» (1:0).

Сейчас у подопечных Славиши Йокановича не самый однозначный период. Сперва они дважды не смогли обыграть самарцев в Кубке России, затем неприятным образом проиграли в матче с «Краснодаром» (1:3), несмотря на быстрый гол Константина Тюкавина. Тем не менее на неделе они преподнесли настоящую сенсацию, обыграв в серии пенальти «Зенит» во встрече Кубка (1:1).

Интересно, какое влияние эта игра окажет на москвичей. Они затратили слишком много энергии с лидером РПЛ – забили уже на первой минуте, пропустили до перерыва, претендовали на пенальти во втором, но не получили. И всё же столь важная победа с единственным промахом с «точки» и решающим ударом Элазара Дасы дорогого стоит.

Теперь «Динамо» необходимо сосредоточиться на РПЛ. Место в тройке постепенно отдаляется – разница уже в шесть очков. В то же время в спину дышат ЦСКА, «Ахмат» и «Краснодар». Расслабляться нельзя, но московская команда плохо выступает на выезде – в семи последних встречах в Премьер-Лиге всего одна победа — в матче с «Локомотивом».

Матч поистине разных по уровне возможностей команд. И даже в нём эксперты хоть и с осторожностью, но называют фаворитом «Урал». Этому есть объяснение, ведь екатеринбуржцы не проигрывают давно и показывают стабильную игру. Разумеется, «Динамо» сильнее за счёт класса и уступать не собирается. Однако отдавать гостям победу, когда они выйдут на поле после сложного матча в Кубке и с плохими показателями на выезде, не станем. Интереснее выглядит вариант ставки «хозяева не проиграют и тотал больше 1.5 мяча» с коэффициентом 1.91.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — «Динамо» Москва 18 марта 2023 года

В последние годы матчи «Урала» и «Динамо» радуют как голами, так и общей интригой. Екатеринбуржцы проиграли в матче первого круга в сентябре, но больше одного поражения подряд у них не было давно. На данный момент у команды Виктора Гончаренко самая длинная серия без поражений, относительно крепкая оборона и эффективное нападение. «Динамо» на неделе смогло обыграть «Зенит» в Кубке России, что может придать гостям уверенности, но на чужом поле в РПЛ оно пока выступает слабо. У хозяев есть все шансы не уступить.

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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