Объявлена заявка сборной Италии на матчи квалификации Евро-2024 с Англией и Мальтой

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини совместно со своим тренерским штабом определился с фамилиями 30 футболистов, которые начнут подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2024 года. Заявку итальянской команды можно посмотреть в соцсетях.
Сборной Италии предстоят матчи с Англией (23 марта) и Мальтой (26 марта).
Фото: соцсети сборной Италии
Напомним, сборная Италии — действующий победитель чемпионата Европы. Итальянцы, не прошедшие квалификацию на два последних чемпионата мира, в финале Евро-2020 обыграли сборную Англии в серии пенальти.
Роберто Манчини тренирует команду с мая 2018 года. В сезоне-2017/2018 итальянец работал главным тренером «Зенита» из Санкт-Петербурга, с которым финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
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