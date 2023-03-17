Объявлена заявка сборной Италии на матчи квалификации Евро-2024 с Англией и Мальтой

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини совместно со своим тренерским штабом определился с фамилиями 30 футболистов, которые начнут подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2024 года. Заявку итальянской команды можно посмотреть в соцсетях.

Сборной Италии предстоят матчи с Англией (23 марта) и Мальтой (26 марта).

Фото: соцсети сборной Италии

Напомним, сборная Италии — действующий победитель чемпионата Европы. Итальянцы, не прошедшие квалификацию на два последних чемпионата мира, в финале Евро-2020 обыграли сборную Англии в серии пенальти.

Роберто Манчини тренирует команду с мая 2018 года. В сезоне-2017/2018 итальянец работал главным тренером «Зенита» из Санкт-Петербурга, с которым финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.