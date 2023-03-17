Экс-игрок «Динамо» Васильев: Кукуляк понимал, что Клаудиньо фолил неумышленно

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев высказался о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо».

«Я думаю, Кукуляк понимал, что Клаудиньо фолил неумышленно. В намерениях бразильца не было желания специально нарушать правила в том моменте, он хотел сыграть в мяч. Но получилось, что случайно попал в ногу игроку «Динамо». Сказать, что Тюкавин в том моменте мог забивать сам или отдать острую передачу кому-то из своих партнёров, тоже нельзя, мяч уже отскочил в сторону.

Поэтому Клаудиньо толком никак не повлиял на какой-то голевой момент. Судейские ошибки — это уже давно такой же атрибут футбола, как и ошибки футболистов. Мы же после матчей обсуждаем, как, к примеру, тот или иной вратарь жёстко ошибся и пропустил глупый гол. Или как какой-нибудь условный нападающий не забил с трёх метров в пустые ворота. Ставлю на то, что в финале будет «Динамо» от Пути регионов и «Спартак» от Пути РПЛ», — цитирует Васильева «Евро-Футбол.Ру».