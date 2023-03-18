Лахиялов: иногда кажется, что российские судьи специально дискредитируют VAR

Экс-игрок «Анжи», а ныне президент «Легиона» Шамиль Лахиялов высказался о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо».

«Динамо», конечно, заслуживает уважения, особенно за то, как команда играла в последние 10–15 минут на выезде против чемпиона страны при его болельщиках. «Динамо» не отстаивало ничью, не надеялось на серию пенальти, а шло вперёд атаковать и больше хотело выиграть, чем «Зенит». За смелость динамовцев Всевышний вознаградил их победой по пенальти.

Несмотря на это, судья в одном из моментов, я считаю, допустил грубейшую ошибку. Даже после того, как он посмотрел VAR, он не поставил пенальти из-за фола против Тюкавина в штрафной площади «Зенита». Иногда у меня складывается впечатление, что российские судьи специально дискредитируют этот VAR, чтобы его отменили и чтобы арбитры сами принимали решения на поле», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».