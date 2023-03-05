«Барселона» так долго не протянет. Каталонцы чудом отскочили от аутсайдера Ла Лиги

«Барселона» продолжает борьбу за 27-й трофей чемпионата Испании. Сегодня, 5 марта, в 24-м туре Ла Лиги каталонцы обыграли дома «Валенсию». Команда Хави (тренер пропускал матч из-за дисквалификации) испытывает проблемы с составом – из-за травм «Барселоне» не могли помочь Гави, Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски. С первых минут атаку сине-гранатовых с «Валенсией» представляли Рафинья, Ансу Фати и Ферран Торрес, а в полузащите вышли Серхи Роберто, Серхио Бускетс и Френки де Йонг.

Уже на 15-й минуте матча легенда «Барселоны» Серхио Бускетс записал на свой счёт второй ассист в этом сезоне. Его филигранная передача нашла в штрафной голову Рафиньи, который опередил вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили и отправил мяч в сетку – 1:0.

Сразу после гола «Барселона» попыталась увеличить разрыв в счёте, но удары Фати, того же Рафиньи и Торреса не достигли цели. Отличные сейвы Мамардашвили оставили «Валенсию» в игре. У гостей тоже были моменты в первом тайме, но все шесть ударов прошли мимо створа. Лучшая возможность сравнять счёт была у Самуэла Лино после ошибки Марка-Андре тер Штегена.

После перерыва у «Барселоны» не заладилось. На поле вместо де Йонга появился Франк Кессье, который не помог забить второй мяч. На 55-й минуте «Барселона» заработала пенальти – Жюль Кунде попал мячом в руку Уго Гильямону после подачи с углового. К «точке» подошёл Ферран Торрес и не попал в створ.

Вместо убедительного счёта 2:0 «Барселона» создала себе проблемы на ровном месте. Через четыре минуты после нереализованного пенальти Рональд Араухо получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Из-за неудачной скидки мяча Лино почти вышел один на один, но уругваец не допустил этого.

«Барселона» — «Валенсия» Фото: fcbarcelona.com

Сразу после этого тренеры обеих команд сделали замены: у «Барселоны» вместо Фати появился Маркос Алонсо, а у «Валенсии» вместо Тьерри Корреи и Илаша Мориба вышли Саму Кастильехо и Фран Перес.

«Валенсия» не перевернула матч, играя более получаса в большинстве. Гости нанесли 13 ударов за 90 минут и всего один в створ. Благодаря голу Рафиньи «Барселона» набрала 62 очка и увеличила отрыв от «Реала» до 10 очков. Мадридцы сыграют сегодня с «Бетисом». Следующий матч каталонцы проведут на выезде с «Атлетиком» из Бильбао. Через неделю после этого, 19 марта, в Барселоне состоится «эль класико».