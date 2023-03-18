Агент Тикнизяна: поддерживаю Наира в его решении получить гражданство Армении
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Футбольный агент Александр Клюев высказался об информации о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получит гражданство Армении для выступления за местную сборную.
«Наир уже все сам сказал. Я его поддерживаю. Больше нечего добавить к сказанному», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Наир Тикнизян впервые в своей карьере получил вызов в сборную Армении.
Тикнизян — этнический армянин. Он является воспитанником академии ЦСКА, в системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».
В текущем сезоне защитник провёл за железнодорожников 27 матчей, забил один гол, стал автором трёх результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
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