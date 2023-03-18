Дмитрий Тарасов рассказал о драке на тренировке с экс-форвардом «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о драке с нападающим Эзекилем Хенти в «Локомотиве». Нигерийский нападающий выступал за железнодорожников с 2016 по 2017 год.
«Эзекил Хенти – у меня с ним драка была нереальная.
Я не играл матч за основной состав. На следующий день у нас тренировка на базе, играем 5 на 5. Пашинин и Лоськов вроде бы вели тренировку.
Начали играть. А он техничный такой. И раз корпусом со мной так жёстко, потом второй раз. Потом идём лицо в лицо – он снова жёстко. Думаю: «Окей, ну, надоел». Я его встречаю лицом в лицо. Он на меня посмотрел. Показываю ему, что не нужно так играть.
Вратарь даёт мне мяч, я бегу. А он со спины догоняет меня и как в хоккее, как Овечкин здесь, просто в спину как дал – и я улетаю.
Я просто встаю и даю ему двойку – ба-бам! А он не падает. Я чётко знаю вот это место – в челюсть. У меня даже шрам на руке остался, я ему в зуб попал.
Пашинин говорит: «Вы будете оштрафованы». Я говорю: «Вы же видели весь эпизод, да, я сорвался, нарушил дисциплину, готов заплатить». Хенти говорит переводчику: «Нет, переводи, я хочу ещё раз драться с ним».
Я говорю переводчику: «Переводи дословно. Он находится у меня дома. Я его поймаю». Он перевёл.
Уходим в раздевалку. За нами идут два человека, чтобы мы не сцепились. На следующий день он ко мне подходит: «Тара, сори, бро». Ну всё – замяли», — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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