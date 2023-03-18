Дмитрий Галямин: в сборной восемь игроков из «Спартака»? Это наши реалии, все логично

Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин высказался об окончательном составе сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, которые пройдут в конце марта.

«Восемь игроков «Спартака»? Они играют в команде, которая занимает второе место. Так что считаю все логично. Это наши реалии. Если бы в «Спартаке» на ведущих ролях было больше сильных иностранцев, то играло бы меньше россиян. И, соответственно, у тренера сборной было бы меньше выбора. В «Зените» на ведущих ролях бразильцы. И 3-4 россиянина. Кого вызывать? Малкома если только? Пока нельзя.

Миранчук и Головин? Здесь мне сложно сказать. Думаю, он хорошо понимает цели их вызова. Знает в каком состоянии они находятся. Конечно, это плюс для сборной. Других футболистов, играющих в таких конкурентах лигах, у нас нет.

Я считаю фаворитом сборную России в матчах с Ираном и Ираком. Надо нацеливаться на победу. Если не обыгрывать Иран и Ирак, можно делать негативные выводы о силе нашего чемпионата», — приводит слова Галямина «РБ Спорт».