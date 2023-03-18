Агент Оздоева: Карпин с Магомедом не связывался, возможно, его не отпустили бы в сборную

Анзор Гаргаев, представляющий интерес полузащитника «Фатих Карагюмрука» Магомеда Оздоева, прокомментировал невызов игрока на мартовские матчи национальной сборной России.

«У главного тренера прерогатива выбора. Мы полностью придерживаемся этой установки. Если Карпин является тренером, это сугубо его выбор. Насколько я знаю, с Магомедом Карпин не связывался, но при этом между ними нет никакого недопонимания, конфликта. Если Карпин посчитает необходимым в следующий раз вызвать Магомеда, он с радостью поедет. Оздоев — гражданин России. Провёл немало игр за сборную. Если не захочет Карпин вызывать — без проблем.

У наших футболистов, которые сейчас играют за рубежом, в разгаре национальные чемпионаты. Тем более чемпионат Турции из-за трагедии был чуть ли не на месяц приостановлен, а срок окончания первенства остался такой же. Следовательно, график стал плотнее. Возможно, Магомеда не отпустили бы в сборную. Но мы с этой проблемой не столкнулись. Был бы вызов, мы бы в случае возникновения подобной проблемы, постарались бы решить её. Сейчас только можно гадать на этот счёт», — приводит слова Гаргаева Metaratings.

Напомним, ранее Оздоев выступал за санкт-петербургский «Зенит».