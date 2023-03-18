Александр Мостовой: сейчас основная задача «Спартака» — ждать потери очков от «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Оренбургом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«У «Спартака» в матче с «Оренбургом» могут возникнуть трудности из-за искусственного поля. Но сейчас основная задача — ждать потери очков от «Зенита». При любом неудачном результате петербуржцев можно подняться выше в турнирной таблице», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.
- 18 марта 2023
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