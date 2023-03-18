Вратарь «Акрона» — о Кубке: не хотели кого-то определённого. «Динамо» так «Динамо»

Голкипер «Акрона» Сергей Волков прокомментировал итоги жеребьёвки 1-го этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Тольяттинскому клубу предстоит встреча с московским «Динамо».

«Кого бы хотели получить в качестве соперника? Все команды, которые остались, хорошие. Не хотели кого-то определённого. «Динамо» так «Динамо», весёлая команда. Тольяттинские ребята играют, будет интересно.

Насколько тяжелее будет играть в гостях? Дома нам было удобнее и привычнее. Болельщики, маленький стадиончик, искусственное поле – нам легче. Посмотрим, как будет в Москве.

Новый формат Кубка? Раньше у команд из Первой лиги было больше шансов пройти дальше. Я, если честно, до сих пор не понимаю новый формат Кубка. Мы уже вроде куда-то добрались, а я всё ещё не могу понять формат.

Почему только «Акрону» из клубов Первой лиги удалось пройти так далеко? Где-то, может, повезло с соперниками, но в то же время нельзя сбрасывать со счетов и командную работу. Тренеры и футболисты действовали как единый механизм, где больше любят «Акрон» в себе, а не себя в «Акроне», — приводит слова Волкова Metaratings.