«Урал» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:15 мск

Сегодня, 18 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги встретятся «Урал» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона Российской Премьер-лиги «Динамо» на своём поле одержало победу над «Уралом» со счётом 2:1. В составе победителей голами отметились Константин Тюкавин и Денис Макаров. За клуб из Екатеринбурга отличился Эрик Бикфалви.
«Урал», чья беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает девять матчей, занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков в 19 турах. Московское «Динамо» с 32 очками после 19 матчей располагается на четвёртой строчке.
- 18 марта 2023
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