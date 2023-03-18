Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пернамбукано: освистывать Месси — нормально. Болельщики имеют на это право

Пернамбукано: освистывать Месси — нормально. Болельщики имеют на это право
Комментарии

Бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано высказался о ситуации с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, которого, по сообщениям некоторых инсайдеров, собираются освистать болельщики парижской команды на ближайшем матче. Бразилец заявил, что такая реакция фанатов является нормальной.

«У болельщиков «ПСЖ» в головах последний проигранный матч, а это игра с «Баварией». Нам хорошо платят за нашу игру, за то, что мы занимаемся делом, которое нам очень нравится. В конце концов, мы делаем это для болельщиков. Даже если речь идёт о Месси, освистывать его — нормально. Болельщики имеют на это право», — приводит слова Пернамбукано RMC Sport.

По слухам, своим свистом фанаты «ПСЖ» хотят выразить недовольство игрой Месси в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Аргентинец не отметился результативными действиями в обеих встречах стадии, а парижане вылетели из турнира.

«Зарплата Месси не соответствует его игре». Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста «Зарплата Месси не соответствует его игре». Фанаты «ПСЖ» готовят акцию протеста

Роналду крикнули, что Месси намного лучше

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023