Георгий Джикия ответил, когда станет известен диагноз после травмы в матче с «Оренбургом»
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Защитник «Спартак» Георгий Джикия, заменённый на 76-й минуте матча с «Оренбургом» (0:2) в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги, ответил на вопрос о своём состоянии.
«Как здоровье? Завтра проверим», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Защитник сборной России держался за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить встречу.
«Спартак» прервал беспроигрышную серию в РПЛ из десяти матчей и серию из матчей с забитыми мячами в РПЛ, которая составляла 13 игр.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, заработав 31 очко. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).
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