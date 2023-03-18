Георгий Джикия ответил, когда станет известен диагноз после травмы в матче с «Оренбургом»

Защитник «Спартак» Георгий Джикия, заменённый на 76-й минуте матча с «Оренбургом» (0:2) в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги, ответил на вопрос о своём состоянии.

«Как здоровье? Завтра проверим», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Защитник сборной России держался за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить встречу.

«Спартак» прервал беспроигрышную серию в РПЛ из десяти матчей и серию из матчей с забитыми мячами в РПЛ, которая составляла 13 игр.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, заработав 31 очко. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).