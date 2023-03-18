Аргентинский игрок «Оренбурга» Мансилья: я дал добро на получение российского гражданства

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Эсекьель Мансилья рассказал, что дал добро на получение гражданства Российской Федерации.
«Хочу ли я получить гражданство РФ, как одноклубник Вера? Я дал президенту клуба добро на получение российского гражданства, можно начинать процесс», — передаёт слова Мансильи корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее гражданство Российской Федерации получили бразильские футболисты санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком.
После победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) «Оренбург» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 31 очко после 20 матчей. В чемпионате России лидирует «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 48 очков после 19 игр.
- 18 марта 2023
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