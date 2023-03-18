Родриго: голы в ворота «Сити» в полуфинале ЛЧ были самыми важными в моей жизни

Бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоэс высказался о победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и рассказал об отношении к Кубку Испании.
«Лига чемпионов для меня особенное соревнование, и каждый раз выходя на поле в составе «Реала», я приносил пользу своей команде. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и выиграю турнир ещё раз.
Дубль против «Сити» в полуфинале прошлого сезона? Эти голы были самыми важными в моей жизни, они позволили выиграть Лигу чемпионов. Это самые прекрасные футбольные воспоминания, которые у меня есть.
Кубок Испании? Это титул, который мы не выигрывали какое-то время. Я ещё не побеждал в этом турнире. Поэтому я и остальные игроки хотим завоевать этот трофей, и мы собираемся сделать всё для этого», — приводит слова футболиста clubdeldeportista.com.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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