Родриго: голы в ворота «Сити» в полуфинале ЛЧ были самыми важными в моей жизни

Бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоэс высказался о победе в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и рассказал об отношении к Кубку Испании.

«Лига чемпионов для меня особенное соревнование, и каждый раз выходя на поле в составе «Реала», я приносил пользу своей команде. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и выиграю турнир ещё раз.

Дубль против «Сити» в полуфинале прошлого сезона? Эти голы были самыми важными в моей жизни, они позволили выиграть Лигу чемпионов. Это самые прекрасные футбольные воспоминания, которые у меня есть.

Кубок Испании? Это титул, который мы не выигрывали какое-то время. Я ещё не побеждал в этом турнире. Поэтому я и остальные игроки хотим завоевать этот трофей, и мы собираемся сделать всё для этого», — приводит слова футболиста clubdeldeportista.com.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.