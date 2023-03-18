Родриго — о партнёрах: я многому учусь у Бензема. Модрич всегда даёт мне советы

Бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал, кто из партнёров по команде оказывает на него влияние.

«Я многому учусь у Карима [Бензема] каждый день, он много со мной общается. Играть с ним — одно удовольствие, для меня он лучший в мире. Лука [Модрич] — ещё один человек, который всегда со мной общается, он всегда даёт мне советы, потому что он уже многое повидал в футболе, много всего выиграл, и я хочу научиться тому же, что делает он.

Анчелотти? Это человек, с которым у меня очень хорошие отношения, отличный тренер, и он всегда мне помогает», — приводит слова футболиста clubdeldeportista.com.

21-летний Родриго в текущем сезоне провёл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил в них 10 голов и стал автором семи результативных передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.