Гончаренко — о матче с «Динамо»: в раздевалке «Урала» царит уныние

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче с «Динамо» (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В раздевалке «Урала» царит уныние, команда расстроена поражением. Говорят о какой-то серии, но в ней ситуация могла несколько раз качнуться так, что мы могли проиграть. Сегодня получилось так, что, наверное, при равной игре, которую мы чуть больше контролировали, «Урал» проиграл. Я доволен тем отношением, которое есть у ребят, тем отношением, которое есть в каждой игре. Нам не хватило огня, чтобы сделать что-то финальное в штрафной площади соперника, потому что давление было. Несколько раз мы сами, это касается первого тайма, втягивали соперника в игру: «Динамо» не могло убежать в атаку, а мы сами им организовали опасную контратаку, из-за чего игра выровнялась.
Путём замен пробовали освежить игру, найти ключи к воротам «Динамо». Самое важное — у «Урала» есть группа игроков, с которой можно играть против любого соперника», — сказал Гончаренко в видео, опубликованном в телеграм-канале «Урала».
- 18 марта 2023
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