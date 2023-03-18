Гол Тюкавина в концовке принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Урал» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Матч закончился минимальной победой «Динамо» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 90-й минуте забил нападающий гостей Константин Тюкавин.
Прервалась беспроигрышная серия «Урала» в чемпионате, которая насчитывала девять матчей, и серия без поражений во всех турнирах, которая составляла 16 игр.
«Динамо» набрало 35 очков после 20 туров и находится на четвёртом месте в таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» после 20 туров занимает десятую строчку с 25 очками.
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