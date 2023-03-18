Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Динамо» 0:1, результат матча 20-го тура РПЛ 18 марта 2023 года

Гол Тюкавина в концовке принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Урал» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Матч закончился минимальной победой «Динамо» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 90-й минуте забил нападающий гостей Константин Тюкавин.

Прервалась беспроигрышная серия «Урала» в чемпионате, которая насчитывала девять матчей, и серия без поражений во всех турнирах, которая составляла 16 игр.

«Динамо» набрало 35 очков после 20 туров и находится на четвёртом месте в таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» после 20 туров занимает десятую строчку с 25 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023