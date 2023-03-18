Гол с пенальти на 90+6-й минуте спас «Альмерию» от поражения в матче с «Кадисом»
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Сегодня, 18 марта, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Альмерия» и «Кадис». Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал ничью — 1:1.
Первый гол в матче был забит на 49-й минуте: отличился нападающий «Кадиса» Рохер Марти.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Альмерии» удалось сравнять на 90+6-й минуте, когда пенальти реализовал Гонсало Мелеро.
«Кадис» набрал 28 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится дома с «Севильей» (1 апреля). «Альмерия» с 26 очками занимает 19-ю позицию в турнирной таблице. В предстоящем матче соперником команды станет «Сельта», игра пройдёт на выезде 2 апреля.
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