Гол с пенальти на 90+6-й минуте спас «Альмерию» от поражения в матче с «Кадисом»

Сегодня, 18 марта, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Альмерия» и «Кадис». Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал ничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 49-й минуте: отличился нападающий «Кадиса» Рохер Марти.

Гол Марти. Видеоролик:

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«Альмерии» удалось сравнять на 90+6-й минуте, когда пенальти реализовал Гонсало Мелеро.

«Кадис» набрал 28 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится дома с «Севильей» (1 апреля). «Альмерия» с 26 очками занимает 19-ю позицию в турнирной таблице. В предстоящем матче соперником команды станет «Сельта», игра пройдёт на выезде 2 апреля.