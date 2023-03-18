«Факел» — «Сочи»: хозяева довели счёт до разгромного

Продолжается матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» принимает «Сочи» на Центральном стадионе профсоюзов. Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «Факела».
На 33-й минуте матча в ворота «Сочи» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар исполнял Георгий Гогнадзе. Вратарь сочинцев угадал направление удара, но не сумел отбить мяч. На 73-й минуте Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев. Спустя шесть минут Матвей Ивахнов забил третий мяч «Факела».
Перед началом сегодняшнего матча в активе воронежского «Факела» 14 набранных очков после 19 сыгранных матчей. «Сочи» сумел набрать 28 очков. В случае победы южане могут подняться в шестёрку лучших команд РПЛ.
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