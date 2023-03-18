Видеообзор поражения «Урала» от «Динамо» — первого для команды Гончаренко спустя 16 матчей
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Сегодня, 18 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Урал» и московское «Динамо». Финальный свисток Алексея Амелина зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте: его автором стал Константин Тюкавин, голевую передачу на свой счёт записал Ярослав Гладышев. В эту же минуту был удалён главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко. Для «Урала» это поражение стало первым спустя 16 матчей во всех турнирах.
«Динамо» с 35 очками закрепилось на четвёртой строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет дома с «Сочи» (2 апреля). «Урал» (25) — 10-й. Впереди у команды встреча с «Ахматом» в Грозном (2 апреля).
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