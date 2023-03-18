Франк Рибери порекомендовал «Баварии» подписать лишь одного футболиста

Бывший нападающий «Баварии» Франк Рибери ответил на вопрос, какого футболиста он бы посоветовал подписать мюнхенской «Баварии». Француз был краток: он выбрал форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«Кого я посоветую «Баварии»? Виктор Осимхен, — приводит слова Рибери La Gazzetta dello Sport.

24-летний Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне нигерийский нападающий в 28 матчах во всех турнирах забил 23 гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года, но неаполитанцы готовят своему футболисту новый контракт.

Франк Рибери был футболистом «Баварии» c 2007 по 2019 год.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена. Видеоролик: