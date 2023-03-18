Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Хорватии продлила контракт с главным тренером Златко Даличем

Сборная Хорватии продлила контракт с главным тренером Златко Даличем
Комментарии

Наставник сборной Хорватии Златко Далич подписал с командой новый контракт, рассчитанный до окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза на официальном сайте.

56-летний Далич возглавил хорватскую сборную в октябре 2017 года. Под его руководством команда дошла до финала чемпионата мира 2018 года в России, где уступила сборной Франции. На турнире в Катаре Хорватия в полуфинале уступила будущему победителю в лице сборной Аргентины.

25 марта сборная Хорватии начнёт для себя квалификационный раунд чемпионата Европы матчем с Уэльсом. 28 марта команда Далича встретится с Турцией.

В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на чемпионате мира в Катаре. Видеоролик:

Новость по теме
Кудряшов: когда Хорватия выиграла бронзу на ЧМ, мне кто-то написал: «А тебе медаль дали?»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023