Сборная Хорватии продлила контракт с главным тренером Златко Даличем

Наставник сборной Хорватии Златко Далич подписал с командой новый контракт, рассчитанный до окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза на официальном сайте.

56-летний Далич возглавил хорватскую сборную в октябре 2017 года. Под его руководством команда дошла до финала чемпионата мира 2018 года в России, где уступила сборной Франции. На турнире в Катаре Хорватия в полуфинале уступила будущему победителю в лице сборной Аргентины.

25 марта сборная Хорватии начнёт для себя квалификационный раунд чемпионата Европы матчем с Уэльсом. 28 марта команда Далича встретится с Турцией.

В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на чемпионате мира в Катаре. Видеоролик: