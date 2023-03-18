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Гарри Кейн повторил рекорд по забитым мячам головой в одном сезоне АПЛ

Гарри Кейн повторил рекорд по забитым мячам головой в одном сезоне АПЛ
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Сегодня, 18 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» — 3:3. В составе лондонского клуба голом отметился нападающий Гарри Кейн, головой поразивший ворота соперника. Как сообщает статистический портал Opta Sports, для него это уже девятый мяч головой в текущем сезоне АПЛ, что является повторением рекорда.

Первым такого достижения добился экс-нападающий «Эвертона» Данкан Фергюсон, который поразил ворота соперников головой девять раз в сезоне-1997/1998. Также стоит отметить, что по забитым мячам головой Кейн уступает в текущем сезоне только двум клубам — «Фулхэму» (12) и «Ливерпулю» (10).

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