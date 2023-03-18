Арбитр Федотов: Левников ошибся. Надо было назначать пенальти в ворота «Краснодара»
Поделиться
Бывший судья Игорь Федотов считает, что арбитр матча между «Локомотивом» и «Краснодаром» Кирилл Левников должен был назначить пенальти в ворота гостевой команды.
«Казарцев позвал Левникова посмотреть повтор правильно, футболист «Краснодара» не играл в мяч, была блокировка, а потом мяч отскочил в руку. Когда происходит блокировка, а потом мяч отскакивает в руку в неестественном положении, надо назначать пенальти. Левников ошибся.
Второй момент Левников тоже упустил: Смольников выпрыгивал вверх, он был первым на мяче, а игрок «Локо» совершил фол по неосторожности, он поставил ему ногу на голеностоп. Тут Казарцев исправил ошибку Левникова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:04
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57
Партнерский контент