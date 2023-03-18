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Арбитр Федотов: Левников ошибся. Надо было назначать пенальти в ворота «Краснодара»

Арбитр Федотов: Левников ошибся. Надо было назначать пенальти в ворота «Краснодара»
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Бывший судья Игорь Федотов считает, что арбитр матча между «Локомотивом» и «Краснодаром» Кирилл Левников должен был назначить пенальти в ворота гостевой команды.

«Казарцев позвал Левникова посмотреть повтор правильно, футболист «Краснодара» не играл в мяч, была блокировка, а потом мяч отскочил в руку. Когда происходит блокировка, а потом мяч отскакивает в руку в неестественном положении, надо назначать пенальти. Левников ошибся.

Второй момент Левников тоже упустил: Смольников выпрыгивал вверх, он был первым на мяче, а игрок «Локо» совершил фол по неосторожности, он поставил ему ногу на голеностоп. Тут Казарцев исправил ошибку Левникова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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