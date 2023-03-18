«Боруссия» Дортмунд разгромила «Кёльн», забив шесть мячей
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия» Дортмунд принимала «Кёльн» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Финальный свисток главного арбитра Даниэля Зиберта зафиксировал победу «Боруссии» со счётом 6:1.
На 15-й минуте Рафаэл Геррейру открыл счёт. Спустя две минуты Себастьен Аллер удвоил преимущество «шмелей». На 32-й минуте Марко Ройс довёл счёт до разгромного, а на 36-й Дониэлл Мален забил четвёртый гол команды. В концовке тайма Дейви Зельке отыграл один мяч. Во второй половине матча голами отметились Аллер и Ройс.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги «Боруссия» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 53 очка и на один балл опережает «Баварию», сыгравшую на матч меньше.
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