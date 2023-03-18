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«Боруссия» — «Кёльн» 6:1, результат матча 25-го тура немецкой Бундеслиги 18 марта 2023 года

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Кёльн», забив шесть мячей
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Завершился матч 25-го тура чемпионата Германии, в котором «Боруссия» Дортмунд принимала «Кёльн» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Финальный свисток главного арбитра Даниэля Зиберта зафиксировал победу «Боруссии» со счётом 6:1.

На 15-й минуте Рафаэл Геррейру открыл счёт. Спустя две минуты Себастьен Аллер удвоил преимущество «шмелей». На 32-й минуте Марко Ройс довёл счёт до разгромного, а на 36-й Дониэлл Мален забил четвёртый гол команды. В концовке тайма Дейви Зельке отыграл один мяч. Во второй половине матча голами отметились Аллер и Ройс.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги «Боруссия» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 53 очка и на один балл опережает «Баварию», сыгравшую на матч меньше.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
18 марта 2023, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
6 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Геррейру – 15'   2:0 Аллер – 17'   3:0 Ройс – 32'   4:0 Мален – 36'   4:1 Зельке – 42'   5:1 Аллер – 69'   6:1 Ройс – 70'
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