Максим Глушенков рассказал об адаптации в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков после волевой победы железнодорожников над «Краснодаром» (3:2) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, как проходит период адаптации в новой команде. Напомним, игрок перешёл зимой из самарских «Крыльев Советов».

«Моя адаптация проходит нормально, если я уже три результативных действия проделал. Буду стараться ещё больше.

Могу ли сравнить требования Галактионова и Осинькина. Да, наверное, одинаковые. Скорее по обороне, по прессингу — немного отличаются», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.