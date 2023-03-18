Максим Глушенков рассказал об адаптации в «Локомотиве»
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков после волевой победы железнодорожников над «Краснодаром» (3:2) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, как проходит период адаптации в новой команде. Напомним, игрок перешёл зимой из самарских «Крыльев Советов».
«Моя адаптация проходит нормально, если я уже три результативных действия проделал. Буду стараться ещё больше.
Могу ли сравнить требования Галактионова и Осинькина. Да, наверное, одинаковые. Скорее по обороне, по прессингу — немного отличаются», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
23:42
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:18
-
22:13
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:49
Партнерский контент